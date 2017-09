Situs Penjualan Album HOTTRACKS Sempat Alami Down, Dua Boy Band Ini Penyebabnya

Comeback EXO dan BTS bikin laman Hottrack alami server down

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Sebuah situs penjualan album, tiket, dan lainnya, HOTTRACK, dilaporkan sempat mengalami server down.

Server Down yang dialami Situs penjualan terkenal diduga akibat adanya comeback EXO dan BTS.

Larisnya album penjualan pre-order kedua boy grup itu membuat penggemar tidak ingin kehabisan untuk memesan melalui situs HOTTRACK.

Dilansir dari Allkpop, akibat hal tersebut situs sempat ditutup pada Senin (4/9/2017) kemarin.

Seperti diketahui, kedua boy grup berpengaruh Korea itu akan melakukan comeback dalam waktu dekat ini.

EXO akan melakukan comeback pada hari Selasa (5/9/2017) dengan album repackage 'The War: The Power of Music'.

Sementara BTS juga comeback di pertengahan bulan September dengan mini album 'Love Yourself: Her'