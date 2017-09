Mau Cicipi Kuliner Khas Vietnam? Kamu Bakal Dapat Gratis Disini Bila Mampu Habiskan Dalam 15 Menit

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, memiliki beragam wisata kuliner yang bisa kalian nikmati.

Tak cuma kuliner lokal, banyak pengusaha yang mengenalkan kuliner khas luar negeri di satu dagangannya.

Sheraton Surabaya Hotel & Towers kini hadir dengan menambah ragam menu seperti di bulan September ini.

Tim kuliner Sheraton Surabaya Hotel & Towers menghadirkan juga beberapa program spesial lainnya yang patut dicoba.

Seperti 'We Dare You To Eat Banh Mi' dengan harga Rp. 280.000 net / porsi termasuk soft drink untuk 2 orang.

Dengan porsi jumbo, Banh Mi kreasi tim kuliner arahan Executive Chef Steve Tanudarma membawa cita rasa Vietnam ke Surabaya.

"Bagi kamu yang sanggup menghabiskan satu porsi Banh Mi dalam waktu 15 menit, maka porsi tersebut gratis," ujar executive chef Sheraton Surabaya, Steve Tanudarma.

Untuk Mocktail of The Month ada Lychee Mojito, Sheraton Surabaya Hotel & Towers tawarkan dengan harga Rp. 40.000 per gelas.

Tim Kawi Lounge Sheraton Surabaya menawarkan sajian mocktail yang berbeda tiap bulannya.

Nah di bulan September ini tamu bisa nikmati paduan leci, daun mint, madu, lemon, dan soda yang akan menjadi mood booster yang memberikan kesegaran di teriknya kota Surabaya.