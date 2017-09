Hal Ini yang Buat Sheila On 7 Sangat Terbantu Saat Gunakan LINE

Tulus dan personel Sheila ON 7 terdiri dari Eros, Brian, Adam saat konferensi pers sebelum tampil pada acara LINE Concert di Grand City Hall, pada Jumat (8/9/2017)

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Band asal kota pelajar Yogyakarta, Sheila On 7 bakal tampil menghibur penonton di LINE Concert Surabaya, Jumat (8/9/2017).

Sheila On 7 yang digawangi oleh Duta, Eros, Brian, dan Adam ini tak hanya tampil sendiri, ada tiga bintang tamu lainnya, yaitu Tulus, Isyana Sarasvati dan Glenn Fredly.

Ini merupakan kali pertama LINE Concert diselenggarakan di Surabaya.

Saat ditanya mengenai aplikasi LINE, Sheila On 7 yang diwakili oleh Eros mengaku sangat terbantu.

"Dulu tahun 1999, sangat terbatas antara artis dan fans, kalau sekarang gak ada jarak antara artis dan fans. Dulu harus tulis surat kirim pakai perangko, sekarang tinggal komen aja di akun sosial media," ujar Eros, gitaris Sheila On 7 saat konferensi pers di Grand City Surabaya, Jumat (8/9/2017).

Kehadiran official account yang ada di aplikasi Line sangat mempermudah Sheila On 7 untuk mengabarkan informasi terbaru mereka kepada Sheilagank (sebutan fans Sheila On 7).

Dari awal debutnya tahun 1996 hingga kini, Sheila On 7 telah melahirkan delapan album.

Dan pada LINE Concert kali ini, selama kurang lebih 45 menit, Duta dkk akan menyanyikan lagu yang ada di kedelapan album mereka.