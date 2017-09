Yoona Girls Generation Kenang Sosok Mantan Lewat 'When The Wind Blows'

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Yoona Girls Generation baru saja merilis lagu terbarunya bertajuk "When The Wind Blows."

Video musiknya sudah dirilis di Channel YouTube SMTOWN, Jumat (8/9/2017) sore tadi.

Mengisahkan kenangan orang yang dicintai, Yoona sukses membuat siapapun baper saat mendengar lagunya.

Dalam video, Yoona terlihat cantik dengan rambut panjangnya.

Ia dibuat baper karena mengingat sosok pria yang dicintainya.

Diiringi alunan suara gitar dengan harmoni akustik-ballad, suara Yoona terdengar manis dengan tone indah khasnya.

Lagu ini sebelumnya berjudul "You Are My Star," namun kemudian diganti menjelang perilisan.

"When The Wind Blow" merupakan lagu yang liriknya ditulis sendiri oleh Yoona dan bekerja sama dengan pencipta lagu berbakat duo indie Conan (Rocoberry).

Ini bukan menjadi kali pertama Yoona berpartisipasi dalam SM Station.

Sebelumnya, pemilik nama lengkap Im Yoona ini telah merilis "Deoksugung Stonewall Walkway."

Lagu yang dinyanyikan bersama 10 cm itu diliris pada 10 Maret 2017 lalu dan mendapatkan respons yang baik dari penggemar.

