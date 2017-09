BI Akan Gelar Indonesia Shari'a Economic Festival Keempat di Surabaya, Catat Tanggal dan Tempatnya!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bank Indonesia segera gelar Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) keempat di Surabaya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Djohansyah menerangkan, penyelenggaraan ISEF keempat ini memiliki konsep yang berbeda dibanding penyelenggaraan sebelumnya.

"Kami ingin ISEF kali ini lebih dapat dijangkau oleh masyarakat luas," terang Difi saat Bincang Bareng Media di Perpustakaan Bank Indonesia, Surabaya, Senin (11/9/2017).

Festival Ekonomi Syariah tingkat nasional ini rencananya akan diselenggarakan di Grand City Mall Surabaya pada tanggal 7 hingga 11 November 2017.

Sebelum gelaran ISEF dimulai, festival Road To ISEF telah dilaksanakan di Makassar pada 25 Agustus 2017.

Road To ISEF juga akan digelar di 2 kota lainya yaitu Bandung dan Medan.

ISEF di tahun-tahun sebelumnya digelar tanpa adanya Road To ISEF.

Hal ini menurut Difi yang membedakan gelaran ISEF ke-4 di 2017.

ISEF ke-4 kali ini mengambil tema "Fostering Inclusive Economic Growth and Improving Resiliency through Closer Collaboration and Coordination” atau Penguatan Pertumbuhan Inklusi Ekonomi dan Memperbaiki Ketahanan Ekonomi melalui Kolaborasi dan Koordinasi.