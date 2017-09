Comeback Dengan 'Power', Ternyata Konsep Comeback Ingatkan Chen dan Baekhyun Sama Hal Ini Loh

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - EXO baru saja melakukan comeback dengan album bertajuk The War: The Power Of Music.

Album kedua yang dirilis tahun ini merupakan repackage dari album pertama, The War.

Mengusung 'Power' sebagai title track, comeback EXO kali ini berbeda dari comeback sebelumnya.

Menceritakan perjuangan dalam menyelamatkan bumi, para member terlihat keren di musik video 'Power'.

Belum lama ini, Chen dan Baekhyun diundang dalam acara 'Kim Chang Ryul’s Old School'.

Pada kesempatan itu, vokalis EXO ini menceritakan banyak hal mengenai EXO.

Satu diantaranya adalah konsep yang diusung pada comeback keduanya kali ini.

Chen mengatakan jika dirinya sangat menyukai konsep EXO yang terbaru.