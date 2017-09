Indonesia Taiwan Education Center Hadir di Surabaya, Ini Keuntungannya Buat Para Mahasiswa

Peresmian Indonesia-Taiwan Education Center In Surabaya di Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (12/9/2017).

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Indonesia-Taiwan Education Center kini hadir di Surabaya, tepatnya di Universitas Airlangga (Unair) Kampus C.

Peresmian dilaksanakan pada Selasa (12/9/2017), di Lobby Kantor Manajemen Unair Kampus C, Surabaya.

Acara ini dihadiri juga Rektor Unair, M Nasih beserta jajaran, dan dari pihak Taiwan yang diwakili Prof Huei-Chen Ko, Asia University Taiwan.

"Di Indonesia-Taiwan Education Center yang ada di Surabaya, mahasiswa bisa berkonsultasi bagi student yang mau ke Taiwan. Silahkan kita akan berikan kemudahan," ujar M Nasih, Selasa (12/9/2017).

Selain itu, siswa juga bisa mendapat rekomendasi student visa dari Indonesia-Taiwan Education Center.

Dengan adanya Indonesia-Taiwan Education Center, akan dikembangkan berbagai hal dalam bidang pengajaran, research, student mobility, community development, pertukaran pelajar, dan staff exchange.

Menurut M Nasih, biaya hidup di Taiwan tidak terlalu mahal, tidak seperti di Australia atau Amerika.

Biaya hidup di Taiwan hampir sama dengan di Indonesia.

Hal tersebut juga menjadikan tujuan pertukaran pelajar Indonesia terbanyak ke dua di Taiwan.

"Sampai saat ini pihak Uniar dan beberapa universitas di Taiwan sudah memiliki kerja sama, tapi sifatnya masih u to u (university to university). Dan sekarang dengan adanya Indonesia Taiwan Education Center, kita berharap bukan hanya u to u, tapi antar negara," ujar M Nasih.

