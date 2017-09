Mercedes-Benz Hadirkan New Axor 16 T Sebagai Jawaban Kebutuhan Industri di Surabaya

Mercedes-Benz memperkenalkan kendaraan niaga terbarunya, New Axor 1623 R dan 1623 C.

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Mercedes-Benz memperkenalkan kendaraan niaga terbarunya, New Axor 16 T, dengan varian New Axor 1623 R dan 1623 C.

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDINA) sebagai distributor resmi kendaraan komersil dan mobil penumpang Mercedes-Benz di Indonesia mengklaim New Axor sebagai jawaban kebutuhan industri di Surabaya.

CEO Daimler Commercial Vehicles Indonesia, Markus Villinger dan Director of Network, Product & Retail Trucks Indonesia, Maximilian Knorr usai konferensi pers di Surabaya (TRIBUNJATIM.COM/AULIA FITRI HERDIANA)

"Kami hadirkan produk yang sesuai dengan Surabaya yang memiliki intensitas kebutuhan transportasi logistik yang cukup tinggi dan intens melalui jajaran Axor 1623 R," terang CEO Daimler Commercial Vehicles Indonesia, Markus Villinger dalam rilis yang diterima TribunJatim.com pada Selasa (12/9/2017).

Markus menambahkan, keberadaan New Axor 16T ini juga sebagai hasil kerja sama PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia dengan PT Kedaung Satrya Motor sebagai mitra kerja sama distribusi di Surabaya.

Axor 1623 R memiliki basis roda sepanjang 5 dan 6 meter sehingga dapat menjadi kendaraan pengiriman kargo yang aman dan efektif.

Director of Network, Product & Retail Trucks Indonesia, Maximilian Knorr menambahkan, New Axor 16 T baru pertama kalinya dikenalkan di Indonesia secara resmi.

"New Axor 16T memiliki kesesuaian spesifikasi produk dengan pola pergerakan industri dan perkembangan infrastruktur di Surabaya," terang Knorr.

Harga New Axor 16 T dimulai dari Rp 600 jutaan hingga 900 jutaan.

Powertrain New Axor 16 T didesain langsung oleh para insinyur Mercedes-Benz di Jerman.

Mercedes-Benz juga akan menghadirkan tipe produk 25T yang terdiri dari Axor 2528 C, 2528 R, dan 2528 RMC, serta tipe produk tractor trailer yang terdiri dari 4028 T dan 4928 T untuk pasar Surabaya.