Rilis OST Drama Ketiga yang Bikin Meleleh, Si Sexy Cute Takada Kenta 'JBJ' Banjir Pujian Netizen

TRIBUNJATIM.COM - Takada Kenta "Produce 101 Season 2" merilis OST untuk drama MBC berjudul "Return of Bok Dan Ji."

Soundtrack tersebut dirilis akun YouTube DanalEntertainment pada 11 September 2017.

Lagu baru berjudul "The Differences between You and I" itu memiliki suara gitar yang ceria.

Sedangkan liriknya bercerita tentang sudut pandang seorang pria dan kekasihnya yang memiliki perbedaan, tetapi ingin menemukan cara untuk mengatasi perbedaan tersebut daripada mencoba saling mengubah cara mereka.

Ini adalah soundtrack ketiga Takada Kenta setelah mengisi OST drama MBC berjudul "Lookout" dan drama KBS berjudul "Lovers in Bloom."

Lagu ini diproduksi oleh Major Leaguer dan BADBOSS, yang telah mengerjakan drama lain seperti “Ruler: Master of the Mask.”

Rapper dan komposer Lee Do Hoon menambahkan rapnya sendiri untuk melengkapi lagunya.

