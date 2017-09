Sediakan Jasa Pesta Foursome, Seorang Pria Ditangkap Polda Jatim

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Unit 3 Kekerasan Anak Dan Wanita Sub Direktorat 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum (Renakta Subdit 4 Ditreskrimum) Polda Jatim kembali mengungkap kasus pelacuran di sebuah hotel di Surabaya.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirrkrimum) Polda Jatim, Kombes Pol Agung Yudha Wibowo menerangkan sejumlah hal terkait hal tersebut.

"Modus yang digunakan tersangka berinisial SF (25) alias Epin mencari tamu untuk booking out out (BO) dengan memposting 'cari partner threesome berbayar not free DM (Direct Message) aja jika minat' melalui Twitter dengan nama akun 'Pasutri 3S Surabaya'," tegas Agung.

Pelanggan yang kemudian melakukan DM, selanjutnya akan mendapat pin Blackberry Mesenger (BBM) dari Epin.

Selanjutnya tersangka mengirimkan foto sosok yang ditawarkan pada para pelanggan.

Mirisnya, sosok yang ditawarkan Epin tak lain adalah pasangan kawin sirinya sendiri berinisial TS.

Apabila para pelanggan cocok terhadap sosok-sosok yang ditawarkan, maka Epin akan memasang harga sebesar Rp 500.000,00 per orang.

Kini tersangka telah ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.