Tiga Mahasiswa ITS Surabaya Bawa Lintingan yang Diduga Ganja, Setelah Diperiksa Ternyata Isinya. . .

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tiga mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya terjaring razia di Jalan Ir. H. Soekarno (MERR) Surabaya.

Ketiganya diduga mengunakan dan membawa ganja.

Akan tetapi, hal itu telah diklarifikasi bahwa ternyata mereka tidak menggunakan dan membawa barang haram tersebut.

Penjaringan tiga mahasiswa Departemen Arsitektur itu dilakukan pada Minggu (10/9/2017) dini hari.

Ketiganya diduga membawa lintingan ganja yang ternyata hanya berisi rokok biasa.

Dr Darmaji SSi MT, Direktur Kemahasiswaan ITS bersama Toni Hanuraga selaku tim Hukum ITS, dan Ir Ngurah Antaryama PhD selaku Kepala Departemen Arsitektur ITS Surabaya pada Senin (11/9/2017) pagi mendatangi Polrestabes Surabaya guna mengklarifikasi kebenaran berita tersebut.

Hal itu dilakukan karena ketiga mahasiswa tersebut diketahui identitasnya sebagai mahasiswa Departemen Arsitektur ITS Surabaya.

Namun, setelah dilakukan uji lab sementara dinyatakan bahwa tiga mahasiswa yang bernama Jamal Abdul Nasir, Ayubbi Woentoro, dan Josephine Dian Manao tidak menggunakan ganja atau negatif.