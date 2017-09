Universitas Airlangga dan Taiwan Resmikan Indonesia-Taiwan Education Center In Surabaya

Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Mohammad Nasih (Kiri) dan Huei-Chen Ko, dari Asia University Taiwan saat meresmikan Indonesia-Taiwan Education Center In Surabaya, Selasa (12/9/2017)

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kini Indonesia-Taiwan Education Center hadir di Surabaya, tepatnya di Kampus C Universitas Airlangga (Unair).

Peresmian dilaksanakan di Lobby Kantor Manajemen, Kampus C, Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (12/9/2017).

Acara ini dihadiri oleh rektor Universitas Airlangga, Mohammad Nasih, beserta jajaran dan dari pihak Taiwan diwakili oleh Professor Huei-Chen Ko, dari Asia University Taiwan.

"Nantinya dengan adanya Indonesia-Taiwan Education Center, hal yang akan dikembangkan dalam bidang pengajaran, reasearch, student mobility, comunity development, pertukaran pelajar, staf exchange juga akan terus didorong," ujar Rektor Univeritas Airlangga Surabaya, Mohammad Nasih, Selasa (12/9/2017).

Menurutnya, Taiwan merupakan destinasi tujuan dari Universitas Airlangga karena banyak mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Taiwan.

Ia juga menambahkan, biaya hidup di Taiwan tidak jauh berbeda dengan di Indonesia dan terjangkau dengan kualitas universitas yang baik.

Hal itu menjadikan Taiwan tujuan pertukaran pelajar terbanyak kedua.

"Sampai saat ini, pihak Uniar dan beberapa universitas di Taiwan sudah memiliki kerja sama, tapi sifatnya masih U to U (university to university). Dan sekarang, dengan adanya Indonesia Taiwan Education Center, kita berharap bukan hanya U to U, tapi antar negara," tambahnya.