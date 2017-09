Kocak! 10 Meme Tentang iPhone Terbaru Berikut Dijamin Bikin Kamu Sakit Perut

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Apple resmi luncurkan tiga lini terbarunya pada Selasa (12/9/2017) siang di Amerika Serikat.

Keluarnya iPhone 8, iPhone 8 Plus dan iPhone X langsung menjadi sorotan dunia.

Bagaimana tidak, banyak pecinta iPhone yang menantikan lini terbaru ini.

iPhone 8 dan iPhone 8 Plus memiliki fitur dan desain yang unggul dari sebelumnya.

Kedua lini ini mulai bisa dipesan mulai Jumat (15/9/2017), Namun baru tersedia pasaran pada Jumat (22/9/2017).

Soal harganya, untuk iPhone 8 dimulai 699 dollar AS atau Rp. 9,1 jutaa dan iPhone 8 Plus 799 dollar AS atau Rp 10,5 jutaan.

Selain itu adapula iPhone X atau dibaca iPhone ten, yakni lini yang benar-benar berebeda dari lainnya.

Lini terbaru ini menandai kiprah sang raksasa di industri smartphone.