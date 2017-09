Pamerkan Inovasi 3D Kota Pintar, Dassault Systèmes Pilih Gelar Forum di Surabaya

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dassault Systèmes, perusahaan 3DEXPERIENCE yang fokus di 3D Digital Mock Up dan solusi Product Lifecycle Management (PLM) di dunia, akan menggelar 3DEXPERIENCE Forum Indonesia.

Acara akan digelar di Surabaya pada 19 September 2017 mendatang, dengan mengusung tema “Sustainable Urban Solutions for Cities of the Future”.

Kegiatan tersebut merupakan pertama kalinya digelar untuk memberikan kesempatan bagi pejabat pemerintah, pemimpin bisnis dan pakar industri berkumpul, berbagi pengetahuan serta mendapatkan informasi mengenai peluang dari teknologi 3D.

Karena di ajang 3DEXPERIENCE Forum inilah akan diberikan berbagai informasi mengenai inovasi terbaru.

Mulai cara digitalisasi meningkatkan transformasi bisnis, penggunaan teknologi 3D untuk menghubungkan orang, ide, solusi, dan data. Kemudian bagaimana mewujudkan kota cerdas dan perencanaan kota, pelatihan virtual untuk penambangan sumber daya, manufaktur digital, visualisasi 3D dalam pabrikan aditif,.

Hingga simulasi mendalam untuk kegiatan minyak & gas, dan pengalaman visual mendalam untuk pengoperasian dan perawatan dalam fasilitas proses.

Sejumlah narasumber utama dan pejabat akan hadir di acara 3DEXPERIENCE Forum Indonesia.

Mereka antara lain, HE Mr. Jean-Charles Berthonnet (Duta Besar Perancis di Indonesia); Saifullah Yusuf (Wakil Gubernur Jatim), Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), dan Mohammad Ramadhan Pomanto (Wali Kota Makassar).

Selain itu, hadir juga Philippe Forestier (Executive Vice President, Global Affairs and Communities, Dassault Systèmes); Setiaji (Departemen Komunikasi, Informasi & Public Relations, Smart City Chief, Jakarta); Dr Mohammmad Rusydi (Director, PT PGRC (Palembang GMA Refinery Consortium).

Lalu Andi Alisjahbana (Direktur Teknologi & Pengembangan, PT Dirgantara Indonesia (PERSERO); Djoko Murjatmodjo (Direktur Operasional & Tehnik, Angkasa Pura II) dan Edy Muktasim Billah (Manager PLN Area Cikokol, PT PLN Persero).

Diskusi panel juga diadakan sebagai bagian dari konferensi ini dan difokuskan pada “Membangun Kota Berbasis Data” dan “Masa Depan Sektor Energi Indonesia”.

Tujuannya, membawa pemimpin industri, pemangku kepentingan, dan para ahli bersama-sama mengeksplorasi tantangan yang dihadapi para pebisnis dan masyarakat di Indonesia, serta peluang yang dibawa oleh disrupsi digitalisasi dan teknologi.

Selain itu, 3DEXPERIENCE Forum yang diselenggarakan bekerja sama dengan Business France di Indonesia ini juga dilengkapi dengan Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Playground. Di sini, para peserta akan disuguhi penampilan dari inovasi Dassault Systèmes. (*)