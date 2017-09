Kakaknya Jadi Bahan Kritik Netizen Gara-gara Foto Ciuman, Balasan Adik Acha Septriasa Ini Menohok!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Kehidupan para selebriti selalu menjadi sorotan.

Termasuk hal apapun yang diunggah di media sosial.

Mendapat kritik dari netizenpun sudah menjadi hal yang biasa bagi para public figure.

Inilah yang baru saja dialami oleh aktris dan penyanyi Acha Septriasa.

Baru-baru ini foto kemesraan dengan sang suami yang diunggahnya mendapat kritik dari netizen.

Dalam postingan foto tersebut, terlihat Acha dan suaminya berciuman di sebuah jalan.

Luna Park Sydney, Australia itulah tempat yang menunjukkan lokasi pengambilan foto selfie tersebut.

Postingan tersebut tak luput dari caption romantis yang ditulis Acha.

"And i'd choose you ;

in a hundred of lifetimes ,

in a hundred worlds ,

in any version of reality,

i'd find you, and i'd choose you ,"tulisnya, Kamis (14/9/17).