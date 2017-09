Sophia Latjuba Ucapan Ulang Tahun Buat sang Kekasih ' Ariel ' Noah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sabtu (16/09/2017) menjadi hari spesial bagi Ariel NOAH. Tepat dihari ini, vokalis grup band Noah tersebut tengah berulang tahun.

Tengah malam tadi, Ariel mendapat ucapan selamat ulang tahun dan berbagai doa dari para penggemarnya.

Tentu saja tak terkecuali dari sang kekasih, Sophia Latjuba.

Beberapa waktu lalu, sempat beredar kabar kalau jalinan asmara antara Ariel dan Sophia telah kandas.

Kedunya memang jarang terlihat bersama. Terlebih sebuah berita hoax tersebar yang memperlihatkan Ariel sedang bersama seorang wanita lain.

Padahal wanita tersebut adalah saudaranya sendiri. Dihari ulang tahunnya ini, Ariel mendapat sebuah ucapan dari Sophia.

Seperti yang dilansir Tribunstyle.com dari akun Instagram @sophia_latjuba88 tampak mengunggah foto sang kekasih (16/9/2017).

Dalam keterangan foto, ibu 2 anak ini menuliskan ucapan tersebut.

"In the end, it's not the years in your life that count, but the life in your years. -Abraham Lincoln

Happy Birthday!"