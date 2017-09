VIDEO: Saat Duta Besar Amerika Serikat Bertemu Bupati Bojonegoro, Mereka Berpelukan Akrab

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sundah Bagus Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. mengunjungi Rumah Dinas Bupati Bojonegoro di Jalan Mastumapel Nomor 1, Bojonegoro, Jumat (15/9/2017) sekitar pukul 12.35 WIB.

Kedatangan Dubes Amerika Serikat yang resmi menjabat sejak Januari 2017 ini disambut oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto; Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro; dan Dandim 0813/Bojonegoro, Letkol (Inf.) M Herry Subagio dan juga jajaran pejabat Pemkab Bojonegoro yang lain.

Terlihat kedatangan Dubes Amerika Serikat di Indonesia dikawal oleh kepolisian saat menuju lobi utama Rumah Dinas Bupati.

Memakai setelan baju batik berwarna biru, Dubes Amerika Serikat disambut dengan pelukan hangat oleh Bupati Bojonegoro usai turun dari mobil.

Terlihat setelah itu, Bupati Bojonegoro berbincang dengan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia terkait paparan Kabupaten Bojonegoro.

Terdengar ucapan dari Bupati Bojonegoro mengatakan bahwa semua ini demi tujuan berkembangnya Kabupaten Bojonegoro.

"This is our vision. This city is of village and the village of city (Inilah visi kita, kota ini adalah desa dan desa kota)," tutur Suyoto ditengah perbincangan.

Kemudian, Bupati Bojonegoro menyambut dengan pelukan rombongan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yang mendampingi Dubes.

Selanjutnya, Suyoto mengajak Joseph menuju ruang utama penyambutan tamu untuk menunjukkan beberapa buah buku buatan putra Bojonegoro seraya mengatakan bahwa kabupatennya mulai berkembang dari wilayah paling miskin di Jawa Timur.

Hal yang sama dilakukan oleh Joseph, yakni memberikan seserahan berupa kardus berwarna coklat kepada Suyoto.

Berikut video yang terekam kamera TribunJatim.com mengenai suasana penyambutan Dubes Amerika Serikat di Indonesia yang berkunjung ke Rumah Dinas Bupati Bojonegoro: