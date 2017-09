New Isuzu Mu-X Tampil Lebih Sempurna, Berikut Fitur-fiturnya yang Makin Ciamik, Seperti Apa?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Isuzu hadirkan varian terbaru segmen SUV miliknya, New Mu-X dengan berbagai penyempurnaan.

Ada 3 varian New Mu-X yang dihadirkan, yaitu Isuzu New Mu-X Royale, Isuzu New Mu-X Premiere, dan Isuzu New Mu-X 4x4.

Isuzu melakukan beberapa pembaharuan di New Mu-X yang secara resmi telah diluncurkan di Jakarta sejak 2 Agustus 2017.

Perubahan penampilan Isuzu New Mu-X tahun 2017 ini dapat dilihat dari front face.

Bumper yang memiliki grill tebal dan desain headlamp tampak mengalir, sehingga desain terlihat lebih agresif dan gagah.

Kendaraan 7 seater ini juga menghadirkan HDC (Hill Descent Control) yang dapat membantu pengemudi mengontrol rem untuk tetap pada kecepatan rendah saat jalanan menurun.

Mobil yang dibanderol dari Rp 450 hingga Rp 485 jutaan ini, dilengkapi cabin noise improvement untuk mengurangi bising di dalam kabin.

Selain itu, dalam bagasi tipe Royale dan Premiere terdapat electric tailgate yang dapat membuka otomatis dengan menekan tombol tertentu.

