Penyidik KPK Sita Alphard dan Uang Dolar AS Milik Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memberikan keterangan perkembangan penyidikan paska Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Perkembangan yang disampaikan melalui pesan singkat itu merupakan kegiatan penyidik KPK yang dilakukan pada Senin (18/9/2017).

Kegiatan tim penyidik KPK adalah penggeledahan. Terdapat tiga tempat yang digeledah yakni rumah dinas Wali Kota Batu di Jl Panglima Sudirman No 98 RT 001 RW 012, Kota Batu, Balai Kota Among Tani Jl Panglima Sudirman No 507 Kota Batu, dan rumah/kantor yang beralamat di Jl Brigjend Katamso No 48 - 50 Kota Malang. Rumah/kantor di Jl Brigjend Katamso ini milik tersangka F (Filipus Djap).

Baca: Terungkap, Pemecatan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dari Kader PDIP Perintah Langsung Megawati

Penggeledahan dilakukan secara serentak oleh tiga tim. Dari tempat yang digeledah, terdapat sejumlah barang yang disita. Dari rumah dinas, tim menyita sebuah mobil Alphard dan uang USD 10.000 dalam pecahan USD 100. Uang disita dari petugas keamanan di rumah dinas wali kota.

"Selain menggeledah tiga lokasi, tim saat ini sedang melakukan penyitaan CCTV di Hotel Amarta terkait pemberian uang kepada EDS," tulis Febri dalam pesan singkatnya. EDS mengacu kepada nama Edi Setiawan, Kepala Bagian ULP Kota Batu. (Surya/ Sri Wahyunik)