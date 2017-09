VIDEO: New Isuzu Mu-X Tampil Lebih Sempurna, Kini Resmi Hadir di Surabaya, Intip Kegagahannya

Isuzu New Mu-X

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Isuzu New Mu-X resmi dikenalkan di Surabaya.

Isuzu menghadirkan tiga varian terbarunya, yaitu New Mu-X Premier, New Mu-X 4x4, New Mu-X Royale.

Dalam acara bertajuk "Roadshow Exhibition Isuzu New Mu-X 2017", Isuzu menampilkan 2 unit display dari segmen Light Commercial Vehicle, yaitu Isuzu New Mu-X Royale dan Isuzu Mu-X Premiere.

Roadshow ini diselenggarakan di Ciputra World, Surabaya, mulai 18 hingga 24 September 2017.

Setelah diluncurkan secara resmi di Jakarta pada 2 Agustus 2017, Isuzu gelar roadshow di 10 kota lainnya.

Seperti Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Solo, Medan, dan Makassar.

Berikut tampilan gagah kedua varian terbaru Isuzu New Mu-X di Mall Ciputra World, Surabaya:

