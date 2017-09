Ed Sheeran Gelar Konser di Indonesia, Lauv Bakal Tampil Jadi Musisi Pembuka

TRIBUNJATIM.COM - Musisi asal Amerika Serikat, Ari Staprans Leff alias Lauv (Lauv), akan menjadi pembuka atau "opening act" dalam konser Ed Sheeran di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (9/11/2017) mendatang.

Kabar ini ia umumkan lewat akun Twitter-nya, @lauvsongs.

Pelantun "The Other" itu mengunggah foto jadwal penampilannya bersama Ed Sheeran dalam Divide World Tour in Asia di sejumlah negara Asia dan salah satunya Indonesia.

"So this is happening @edsheeran," tulis Lauv seperti yang dikutip oleh Kompas.com, Selasa (19/9/2017).

Penulis lagu "No Promises" yang dipopulerkan oleh Cheat Codes dan Demi Lovato itu juga mengungkapkan rasa bangganya bisa mengiringi rangkaian tur Asia Ed Sheeran.

Tur itu akan dimulai di Osaka, Jepang, pada 25 Oktober dan bakal berakhir di Dubai pada 23 November 2017 mendatang.

"This is such a huge moment for me. grateful doesn't scratch the surface. even more soon," tulis Lauv.

