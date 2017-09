Misi Sulit Arema FC Taklukkan Mitra Kukar di Stadion Aji Imbut

TRIBUNJATIM.COM, TENGGARONG - Arema FC mengusung misi sulit kala menantang tuan rumah Mitra Kukar di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Rabu (20/9/2017).

Ya, tim Arema FC mengusung misi untuk bisa mencuri poin di markas Mitra Kukar tersebut.

Sejauh ini, Arema FC belum mampu mencuri poin dari Mitra Kukar ketika pertandingan digelar di Stadion Aji Imbut.

Berdasarkan data statistik, tiga pertemuan terakhir kedua tim di stadion Aji Imbut selalu berakhir untuk kemenangan sang empunya stadion.

Tentu rekor buruk tersebut masih membayangi tim Singo Edab yang kali ini datang ke Stadion Aji Imbut tanpa beberapa pemain kunci. Kurnia Meiga, Bagas Adi Nugroho, Hanif Sjahbandi hingga Juan Pablo Pino harus menepi lantaran sakit dan cedera.

Kendati demikian, Arema FC masih memiliki rekor positif kala bermain menghadapi Mitra Kukar.

Dalam 8 pertemuan terakhir tim Singo Edan masih unggul dengan 4 kemenangan berbanding 3 kemenangan milik Mitra Kukar. Sementara satu laga lainya berakhir imbang.

Disisi lain, Arema FC juga punya modal bagus kala menantang Mitra Kukar. Kemenangan 2-0 diputaran pertama serta kemenangan 2-0 atas Persela Lamongan membuat pemain Arema FC kian percaya diri. Sehingga laga antara Mitra Kukar kontra Arema FC diprediksi akan menjadi laga yang sangat menarik.

Berikut statistik 5 pertemuan terakhir Mitra Kukar Versus Arema FC

28/5/2017 Liga 1 Arema FC Vs Mitra Kukar (2-0)

30/9/2016 TSC Arema FC Vs Mitra Kukar (0-0)

20/5/2016 TSC Mitra Kukar Vs Arema FC (2-1)

17/1/2016 PJS Arema FC Vs Mitra Kukar (2-1)

9/1/2016 PJS Mitra Kukar Vs Arema FC (2-1). (Surya/Alfi Syahri Ramadana)