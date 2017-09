Pecahkan Rekor BLACKPINK, Video Musik BTS Jadi yang Paling Banyak Ditonton Kurang dari 24 Jam

Bangtan Boys "Love Yourself: Her"

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Boy grup asal Korea Selatan Bangtan Boys atau BTS membuktikan diri sebagai grup yang harus diwaspadai boy grup atau girl grup lain.

Comeback setelah hampir tujuh bulan lewat lagu "Not Today," Rap Monster cs memecahkan rekor sebagai grup dengan music video paling banyak ditonton dalam waktu kurang dari 24 jam.

BTS menandai comeback mereka dengan merilis mini album "Love Yourself: Her" pada Senin (18/9/2017).

Pada mini album itu, boy grup di bawah asuhan Big Hit Entertainment ini menyertakan "DNA" sebagai lagu untuk music videonya.

Dilansir dari Allkpop, BTS telah mengumpulkan lebih dari 13 juta lebih penonton hanya dalam waktu 10 jam.

Rekor ini sebelumnya dipegang oleh 'Rookie Monster' BLACKPINK dengan lagu "As If It's Your Last."

Pada lagu itu, BLACKPINK berhasil mengumpulkan sebanyak 13.316.290 penonton dalam waktu 24 jam.

Pencapaian BLACKPINK berhasil dikalahkan oleh BTS yang hingga kini sudah mencapai 13.335.134 penonton.

Dengan angka tersebut, rekor MV terbanyak berhasil dipegang oleh BTS.

Penasaran dengan musik video "DNA" dari BTS?

Tonton aja di bawah ini!