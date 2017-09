Top up Kartu Uang Elektronik Dipastikan Tidak Pakai Biaya Tambahan, Begini Syaratnya

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Sistem pembayaran non tunai mulai digalakkan pemerintah di beberapa fasilitas umum.

Beberapa di antaranya ialah mesin parkir dan pintu tol.

Kini para pengendara yang biasa menggunakan jalan tol diwajibkan untuk memiliki kartu e-payment alias kartu uang elektronik untuk tetap bisa melewati pintu tol.

Pada penerapannya, Bank Indoensia (BI) telah menerbitkan aturan terkait Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (NPG).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

(Dijual di Singosari, Sapi Curian Pria Asal Malang Ini Masih Dicari Polsek Karangploso)

Direktur Eksekutif Departeman Komunikasi BI Agusman mengungkapkan, salah satu aspek yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah biaya isi ulang (top up) uang elektronik.

Lalu bagaimana rinciannya?

Pertama, biaya top up gratis alias tidak dikenakan biaya.

Pengguna tak perlu dibebani tambahan biaya apabila membayar top up secara on us, atau alias membayar langsung ke kanal penerbit kartu e-money dengan saldo maksimal Rp 200.000.