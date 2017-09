Waduh, Gegara Hal Ini, KBS Melarang Empat Lagu BTS dari Album 'Love Yourself : Her' untuk Tayang

Bangtan Boys "Love Yourself: Her"

TRIBUNJATIM.COM - Mini album baru Bangtan Boys atau BTS berhasil memecahkan rekor.

BTS telah mengumpulkan lebih dari 13 juta lebih penonton hanya dalam waktu 10 jam saja.

Album terbaru mereka bertajuk "Lover Yourself : Her" telah dirilis pada Senin (18/9/2017) lalu.

Lagu "DNA" menjadi single andalan untuk album terbarunya.

Selain "DNA," BTS juga memasukkan lagu lain dalam album barunya, yakni "Intro: Serendipity", "Best of Me," "Dimple," "Pied Piper," "Skit: Billboard Music Awards Speech," "MIC Drop," "Go Go" dan "Outro: Her."

Sayangnya, empat lagu di album terbaru BTS ini tidak dapat disiarkan di stasiun televisi Korea Selatan, KBS.

Dilansir dari Koreaboo, KBS melarang siaran empat lagu dari album BTS, yakni "Pied Piper," "Go Go," "Skit: Billboard Music Awards Speech" dan hidden Track "Sea".

Menurut KBS, keempat lagu tersebut menyebutkan merk tertentu, bahasa gaul dan bahasa vulgar.

KBS juga melarang lagu Bobby iKON berjudul "Up" dari album solo pertamanya karena berisi kata-kata kotor.

Selain itu, album dari penyanyi lainnya juga pernah dilarang tayang oleh KBS seperti lagu Junho 2PM berjudul “Nobody Else”, “Wow”, dan “Run To You” dari album solonya karena alasan serupa.

Stasiun televisi KBS memang terkenal melarang beberapa lagu karena alasan-lasan tersebut.