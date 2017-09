Greg Nwokolo Beberkan Kunci Sukses Bobol Gawang Persegres Gresik United Kawalan Satria Tama

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, MADURA - Tiga gol bersarang di gawang Persegres Gresik United saat jumpa Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (22/09/2017).

Di antara gol tersebut ada sepasang gol yang dicetak Greg Nwokolo pada babak pertama dan awal babak kedua.

Usai pertandingan, Greg Nwokolo beberkan kunci sukses mencetak gol dan membawa Madura United menang.

"Aku tipe striker yang tidak mau diam di tempat, dan berlari terus sehingga membuat lawan jadi capek," kata Greg Nwokolo usai laga, Jumat (23/9/2017).

