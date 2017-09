Gudang dan Pabrik Cat di Margomulyo Terbakar, 17 PMK Diterjunkan ke Lokasi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nur Ika Anisa

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebuah gudang cat dan pabrik tiner di Jalan Margomulyo Indah Blok H nomer 10 dilaorkan terbakar pada Sabtu (23/9/2017).

Peristiwa kebakaran diketahui saat seorang petugas satpam melihat kepulan asap di bagian belakang pabrik gudang yang diketahui bernama CV. Bumi Nusantara itu.

"Bagian pintu tengah dikunci. Sedangkan api sudah membesar di bagian tengah hingga ke belakang bangunan," ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya , Candra Oeratmangun pada Sabtu (23/9/2017).

Saat berada di lokasi, petugas sempat kesulitan lantaran api yang melahap pabrik cat tersebut berada di belakang, alhasil skylift pemadam kebakaran dikerahkan untuk pemadaman.

Sekitar 17 mobil pemadam kebakaran juga berdatangan di lokasi kejadian, saat itu hanya terdapat beberapa petugas keamanan diluar karyawan pabrik yang menjadi saksi peristiwa.

Diketahui pabrik yang berdiri sejak tahun 2001 tersebut milik Joni Laurens dan Siska yang tinggal di daerah Tidar Surabaya.

"Luas bangunan diketaui 15 m x 40 m, 600 m². 8p% bangunan terbakar," ujar Candra.

