PassionVille.id di Sutos, Stars and Rabbit Tutup Lagu Terakhirnya dengan Insiden Terjatuh

Penampilan Stars and Rabbit pada acara acara PassionVille.id di Surabaya Town Square (Sutos), Sabtu (23/9/2017).

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bukan Stars and Rabbit namanya bila tidak tampil dengan aksi panggung yang energik.

Gerakan aktif seperti melompat, berputar, dan menari menjadi gerakan wajib saat manggung.

Saking energiknya, vokalis dengan suara melengking itu sampai harus merasakan kerasnya lantai panggung saat tampil di acara PassionVille.id di Surabaya Town Square (Sutos), Sabtu (23/9/2017).

Elda, sang vokalis, tampak terjatuh setelah menginjak dress panjang warna merah yang dikenakannya.

Elda, tampak jatuh di atas panggung saat masih menyanyikan lagu 'Man Upon The Hill'.

Terjatuhnya sang vokalis sontak mengundang tawa rekan satu band-nya saat di atas panggung.

Vokalis Stars and Rabbit terjatuh saat tampil di acara PassionVille.id di Surabaya Town Square (Sutos), Sabtu (23/9/2017). (TRIBUNJATIM.COM/NDARU WIJAYANTO)

Usai terjatuh, Elda sempat terdiam dengan posisi duduk.

Kemudian jebolan ajang pencari bakat ini berdiri dan meneruskan untuk menyelesaikan lagunya.

Tak tampak ada masalah, Man Upon The Hill tuntas dinyanyikan Stars and Rabbit sebagai lagu penutup.

Namun saat beranjak dari panggung, Elda harus digotong timnya karena ada masalah pada kaki setelah insiden terjatuh itu.

Mantan vokalis band Evo ini terpaksa harus dibantu petugas saat menuruni tangga panggung.

Pada acara musik PassionVille.id di Sutos ini tak hanya menampilkan Stars and Rabbit saja, namun juga bang indie lain, Payung Teduh.