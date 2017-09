Executive Director AUN Katakan Bangga Pada Teknik Industri ITS karena Hal Ini

Pada jumpa pers yang dilakukan di ruang rektor ITS Surabaya bersama rektor ITS Surabaya Joni Hermana (tengah) dan Prof Dr Nantana Gajaseni selaku Executive Director AUN (kanan)

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pada Selasa (26/9/2017) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kedatangan tim ASEAN University Newtwork - Quality Assessment (AUN-QA).

Kedatangan tim AUN-QA ke ITS Surabaya untuk memberikan penilaian untuk sertifikasi ditingkat ASEAN kepada empat departemen di ITS Surabaya.

Pada jumpa pers yang dilakukan di ruang rektor ITS Surabaya bersama rektor ITS Surabaya Joni Hermana dan Prof Dr Nantana Gajaseni selaku Executive Director AUN, Nantana mengatakan sangat bangga dengan ITS Surabaya karena peningkatan kualitasnya.

Ia mengaku bangga dengan departemen Teknik Industri.

“Teknik Industri setelah menerima sertifikasi AUN-QA pada tahun 2015, Departemen Teknik Industri semakin meningkatkan kualitasnya yang ditunjukan lewat sertifikasi tingkat dunia yakni Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) dari Amerika Serikat,” ujar perempuan asal Thailand ini saat jumpa pers, selasa (26/9/2017)

Ia juga beharapa melalui AUN-QA semua departemen di ITS Surabaya bisa mendapatkan sertifikasi tingkat dunia.

Di tahun 2017 ini ITS Surabaya mengajukan empat departemen yang akan disertifikasi yaitu Fisika, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, dan Sistem Informasi.

Untuk memberikan penilaian terhadap keempat departemen tersebut, 10 asesor dari AUN-QA melakukan visitasi langsung ke kampus ITS Suarabaya.

Nantinya selama tiga hari mulai 26 hingga 28 September 2017 tim AUN-QA akan memberikan penilaian.