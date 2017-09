Wow! Ada Sebanyak 575 Orang yang Jadi Tersangka Saat Operasi Sikat Semeru 2017 Selama Delapan Hari

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera menerangkan hasil Operasi Sikat Semeru 2017.

Dia menjelaskan sejumlah kasus di Jatim, termasuk Surabaya selama delapan hari kerja sejak 18 hingga 29 September 2017.

Namun, data yang diungkapkan Barung sdjak tanggal 18 hingga 25 September 2017 saja.

"Operasi Sikat Semeru yang serentak digelar di seluruh Polda termasuk Polda Jawa Timur, khusus untuk di wilayah Polda Jatim sandi operasinya dinamakan Sikat Semeru 2017," tegas Kombes Pol Frans Barung Mangera, di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, pada Rabu (27/9/2017).

Ia juga mengimbuhkan sejumlah data terkait perolehan kasus dan tersangka di wilayah hukum Polda Jatim.

"Jumlah kasus Target Operasi (TO) yang sudah diberikan berdasarkan daripada laporan intelijen kepada reserse kriminal dan prosedurnya target itu disampaikan dari intelijen kepada Reskrim sebanyak 85 tersangka dari 66 kasus," ungkap Barung.

Selain kasus TO, data terkait kasus Non TO pun juga dijabarkannya.

"Untuk kasus yang Non TO itu ada 491 kasus dan 489 tersangka," sambungnya.

Barung mengatakan sejumlah kasus tersebut berasal dari 39 Polres di jajaran Polda Jatim.

"Itu semua kumpulan dari sejumlah Polres ya, ada 39 Polres di Jatim, totalnya segitu," tutup Barung.