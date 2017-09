Begini Cara IM3 Ooredoo Tingkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat

Reginald A Ghazaly, General Manager Content Proposition Indosat Ooredoo, Andy Santoso, CEO Bigevo & Bigevo Academy, Google Regional Trainer Digital Consultant, Ex Googler Indonesia dan Romano Bhaktinegara, Head of Dept Non Dig Media, PR & Internal Comm Indosat Ooredoo

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - IM3 Ooredoo mengadakan seminar di JW Marriott Hotel, Surabaya.

Dalam seminar tersebut, IM3 Ooredoo menghadirkan 3 pembicara, yaitu, General Manager Content Proposition Indosat Ooredoo, Reginald A Ghazaly; Head of Dept Non Dig Media, PR & Internal Comm Indosat Ooredoo, Romano Bhaktinegara; serta CEO Bigevo & Bigevo Academy, Google Regional Trainer Digital Consultant, Ex Googler Indonesia, Andy Santoso.

IM3 Ooredoo mengatakan ingin meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemahaman perilaku masyarakat.

Andy Santoso menerangkan pentingnya penerapan teknologi digital yang menjadi strategi penting saat ini dalam seminar Digital Transformation bertema "Be Ready To The Wave" tersebut.

"Teknologi digital saat ini udah gak bisa lepas dari mana-mana, kita lihat konten-konten yang di YouTube misalnya, semua berlomba semenarik mungkin," terangnya, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Reginald menjelaskan bagaimana perkembangan IM3 Ooredoo dalam memenuhi kebutuhan internet masyarakat.

Reginald menjabarkan satu per satu penawaran yang pertama kali ditawarkan IM3 Ooredoo ke masyarakat hingga berkembang saat ini.

"Kalo ngomongin perkembangan sebenarnya gak akan ada habisnya, semua terus berkembang dan permintaan masyarakat itu semakin kompleks," ucap Reginald.

Head of Dept Non Dig Media, PR & Internal Comm Indosat Ooredoo, Romano Bhaktinegara juga menambahkan IM3 Ooredoo ingin pelanggannya dapat merasakan pengalaman digital terbaik dan menyenangkan.