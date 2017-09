Berikan Promo Makan Sepuasnya, The Cafe Dua di Java Paragon Surabaya Hadirkan Dua Menu Ini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - The Cafe All Day Dining Restaurant, Java Paragon Hotel and Residences menghadirkan promo di bulan Oktober ini.

Promo Hungry Deal All You Can Eat Lunch Buffet, jadi kalian bisa makan bertiga cukup bayar dua saja alias buy 2 get 1 free.

Untuk menikmati promo tersebut tiap orang cukup membayar Rp 138 800 ++ per orang.

Menu yang ditawarkan di restoran dengan konsep kolonial Belanda ini sangat beragam, mulai dari makanan khas Indonesia seperti rujak cingur, gado – gado, soto Kudus hingga masakan Asia seperti Sushi, Sashimi dan aneka masakan barat seperti Pasta.

Tak hanya itu saja, di bulan Oktober ini kamu juga bisa menikmati sajian buffet khusus yang disajikan selama promo Hungry Deal ini.

Tengkleng Kambing dan Gulai Kepala Salmon jadi dua menu khusus yang ada di promo Hungry Deal.

Dua masakan ini merupakan sajian khas yang bisa dinikmati selama bulan Oktober.

"Para tamu kita dimanjakan dengan banyak sekali variasi masakan, seperti Gulai Kepala Salmon ini yang menjadi highlight menu kita di bulan Oktober ini. Jarang juga kan ada Gulai Salmon, biasanya Kakap atau Ikan Mas. Ini yang menjadi andalan kita," ujar Sumarno, Executive Sous Chef Java Paragon Hotel & Residences, Kamis (29/9/2017)

Untuk Tengkleng Kambing kalian bisa mencicipi citarasa yang berbeda dari kambing pilihan.

Alamat dari The Cafe berada di Jalan Mayjend Sungkono 101-103, Surabaya.