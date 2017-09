Daftar Pencetak Gol Terbanyak Liga Champions 2017, Bukan Cristiano Ronaldo Tapi Justru Sosok Ini

TRIBUNJATIM.COM - Megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo (32), diunggulkan menjadi top scorer Liga Champions musim 2017-2018.

Teranyar, Cristiano Ronaldo memamerkan kehebatannya dengan mengukir dua gol saat Real Madrid menang 3-1 atas Borussia Dortmund di Stadion Signal Iduna Park, Selasa (26/9/2017).

Cristiano Ronaldo x Borussia Dortmund (A)

MOTM performance once again, reaching 94 Goals in CL. He owns the Competition. Dominant Display. pic.twitter.com/Ywo1l3jM4B