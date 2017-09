Hugh Hefner Meninggal Dunia, Berikut 10 Foto Pendiri Majalah Playboy yang Sensasional Saat Muda!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Pendiri majalah dewasa Playboy, Hugh Hefner meninggal dunia pada usia 91 tahun.

Dilansir dari Kompas.com, berita itu dikonfirmasi oleh perusahaan Playboy melalui saluran resmi mereka.

Dalam pemberitahuan hari Kamis (28/9/2017) pagi ini, hanya disebutkan Hefner meninggal “hari ini”.

