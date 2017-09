Hugh Hefner - Pendiri Majalah Dewasa Playboy Tutup Usia, Berikut 6 Fakta Sosok Kontroversialnya!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Kabar duka datang dari Hugh Hefner.

Pendiri majalah dewasa Playboy tersebut meninggal dunia pada usia 91 tahun.

Dilansir dari Kompas.com, berita itu dikonfirmasi oleh perusahaan Playboy melalui saluran resmi mereka.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4