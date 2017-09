Promo Oktober di The Cafe Surabaya, Bayar Dua Gratis Satu! Ajak Keluarga dan Teman Makan di Sini Yuk

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - The Cafe merupakan all day dining restaurant Java Paragon Hotel and Residences yang telah launching pada bulan Juli 2017 lalu.

Nah, kali ini The Cafe menghadirkan sajian terbarunya nih dengan konsep kolonial yang sangat memanjakan mata yang menambah nikmat suasana makan kalian.

"Di bulan Oktober 2017 ini, The Cafe hadirkan promo Hungry Deal All You Can Eat Lunch Buffet," ujar Public Relation Manager Java Paragon Hotel & Residences, Rendy Eka Saputra, Kamis (28/9/2017).

Promo ini memberikan kesempatan kepada kalian untuk menikmati semua makanan yang ada di The Cafe yang berada di Jalan Mayjend Sungkono 101-103 Surabaya.

Cukup membayar untuk 2 orang, kamu bisa mengajak satu orang lagi untuk makan sepuasanya tanpa harus membayar.

Atau dengan kata lain, cukup bayar dua orang, namun bisa mendapatkan gratis untuk orang ketiga (BUY 2 GET 1 FREE).

Kamu cukup bayar Rp 138 800 ++ per orang, dan kamu bisa nikmati berbagai pilihan menu.

Menu yang ditawarkan di restoran dengan konsep kolonial Belanda ini sangat beragam, mulai dari makanan khas Indonesia seperti Rujak Cingur, Gado–gado, Soto Kudus hingga masakan Asia seperti Sushi, Sashimi dan aneka masakan Barat seperti Pasta.

Ayo tunggu apalagi? ajak keluarga dan teman kamu cicipi hidangan The Cafe ya!