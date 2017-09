Tak Ikut Kegiatan Grup, Lay EXO Kejutkan Penggemar Dengan Comeback Album Kedua Bulan Oktober Depan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Boy group EXO baru saja mengakhiri masa promosi album kedua dengan lagu Power.

Di tahun 2017 ini, EXO baru merilis dua album, yaitu The War pada bulan Juli dan repackage The War: The Power of Music di bulan Agustus kemudian.

Comebacknya boy group asuhan SM Entertainment ini tentunya disambut hangat oleh para penggemarnya, EXO-L.

Sayangnya, satu personel EXO asal Tiongkok, Lay, absen di dua comeback tersebut.

(Ada yang Berubah dari Nikita Willy, Netizen Soroti Tubuhnya Dibalik Baju Tipis, Duh, Tante Girang!)

Pihak SM Entertainment menyatakan jika pemilik nama lengkap Zhang Yixing ini tidak bisa mengikuti kegiatan EXO lantaran sibuk mengikuti jadwal individualnya di Tiongkok.

Kekecewaan penggemar kini dapat terobati.

Belum lama ini, Lay kembali memberi kabar jika dirinya sedang mempersiapkan mini album keduanya.

Beberapa foto teaser untuk comeback Lay di tahun ini mulai dibagikan oleh SM Entertainment diberbagai media sosial.