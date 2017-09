Hugh Hefner Meninggal, Kim Kardashian Cerita Pesta Playboy, Paris Hilton Unggah Foto Seksi

TRIBUNJATIM.COM -- Kabar meninggalnya Hugh Hefner, pendiri majalah Playboy membawa duka kepada sebagain besar publik figur, termasuk Kim Kardashian dan Paris Hilton.

Perseteruan antara Kim Kardashian dan Paris Hilton tampaknya terlupakan ketika Kim Kardashian berkicau atas kematian Hugh Hefner pada akun @KimKardashian.

Kim Kardashian yang terkenal lewat reality show Keeping Up With The Kardhasians menyampaikan dukacita atas kepergian Hugh Hefner dalam akun twitter @KimKardashian, Kamis (28/9/2017)

"Selamat jalan sang legenda Hugh Hefner! Aku merasa sangat terhormat telah menjadi bagian dari tim Playboy! Kamu akan sangat dirindukan! Aku mencintaimu, Hef! Xoxo," tulis Kim dalam akun @KimKardhasian

Kakak dari aktris Kylie Jenner ini tampaknya benar-benar kagum kepada Hugh Hefner.

Kim Kardashian juga menyertakan Paris Hilton, dan bercerita bagaimana keduanya pernah bersama-sama dalam sebuah pesta Playboy.

"Paris dan aku bercerita tentang pesta Playboy di mansion dan betapa kami mencintai Hef. Paris memberitahu aku hal tentang Hef," tulis Kim dalam akun @KimKardashian.

Gayung bersambut, Paris Hilton me-retweet kicauan Kim Kardashian tersebut dalam akun @ParisHilton.

Dalam akunnya, Paris menyampaikan rasa dukanya atas meninggalnya Hugh Hefner sambil menyertakan beberapa fotonya saat bersama bos majalah Playboy tersebut.