Rayakan Hari Jadi ke-27 PT Adira Finance Gelar Dua Acara Ini, Kamu Bisa Ikut Lho! Yuk Buruan!

TRIBUNJATIM.COM/AULIA FITRI HERDIANA

Kusnanto Hidayat, HCGA Manager Regional Jatim Area, Sugeng Hariadi, Head of Regional Sales Service and Distribution area Jatim dan Tjondro Wibowo, Head of Regional Operation area Jatim berfoto bersama usai pemaparan materi, Jumat (29/9/2017)