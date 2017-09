Tarif Buka Pintu Angling Kota Blitar Turun Jadi Rp 6.000

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar mengevaluasi tarif angkutan lingkungan (Angling) kendaraan bermotor roda tiga mirip bajaj.

Dari hasil evaluasi, akhirnya disepakati antara operator dan pengelola untuk menurunkan tarif angkutan lingkungan.

“Hasil pertemuan antara Dishub, pengelola, dan operator, Kamis (28/9), disepakati ada penurunan tarif angkutan lingkungan,” kata Kepala Dishub Kota Blitar, Priyo Suhartono, Jumat (29/9).

Priyo menjelaskan penurunan tarif berlaku untuk tarif buka pintu dan tarif poin waktu tunggu.

Tarif buka pintu yang semula Rp 8.000 turun menjadi Rp 6.000. Sedangkan tarif poin waktu tunggu yang sebelumnya Rp 6.000 per jam turun menjadi Rp 5.000 per jam. Untuk tarif per kilometernya tetap, yakni, Rp 6.000 per kilometer.

“Kalau tarifnya semua diturunkan pengelola dan operator yang rugi. Itu saja kemarin sudah agak ditekan (tarifnya),” ujar Priyo.

Dishub juga masih tertus melakukan evaluasi selama proses uji coba angkutan lingkungan. Termasuk soal pelayanan dan pengoperasian angkutan.

Dia meminta masyarakat untuk maklum kalau ada kesalahan dari operator. Sebab, para operator yang merupakan bekas tukang becak di Stasiun Kota Blitar, rata-rata baru pertama mengoperasikan angkutan bermotor roda tiga.

Soal animo penumpang, kata Priyo lumayan bagus. Rata-rata tiap hari, satu armada dapat 10 rit/angkut penumpang. “Meski sudah dilatih selama sebulan tetap saja masih ada kekurangan. Kami harap masyarakat maklum, namanya juga masih uji coba. Kami terus meningkatkan pelayanan,” katanya.

Baca: Besaran Tarif Angling Kota Blitar Hasil Kesepakatan Operator dan Pengelola

Sebelumnya diberitakan, sejumlah penumpang mengeluhkan tarif angkutan lingkungan terlalu mahal. Sejumlah warga juga meminta agar tarif angkutan lingkungan yang ditetapkan Rp 6.000 per kilometer dan tarif buka pintu Rp 8.000 agar dievaluasi.

Pendapat serupa juga diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kota Blitar, Rido Handoko. Rido meminta agar tarif angkutan lingkungan dikaji ulang.

Tak hanya itu, Rido juga berharap Dishub membatasi jumlah angkutan lingkungan mirip bajay tersebut.

Dia khawatir, jumlah angkutan lingkungan yang tidak dibatasi akan memicu masalah baru, yakni kemacetan dan polusi udara. Mengingat di beberapa kota besar, sekarang sudah mulai membatasi pengoperasian angkutan mirip bajay. (Surya/ Samsul hadi)