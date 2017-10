Hari Batik Nasional - Ini Awal Mula Sejarahnya, Mulai Diklaim Malaysia Hingga Jadi Tren Fesyen Dunia

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Selamat hari Senin, rek!

Hari ini merupakan hari yang spesial lho!

Senin (2/10/2017) bertepatan dengan Hari Batik Nasional.

Beragam lapisan masyarakat mulai dari pegawai pemerintah, pegawai BUMN, hingga pelajar, biasanya dianjurkan untuk memakai batik.

JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri acara Hari Batik Nasional di Pasar Raya Blok M, Jakarta, Kamis (2/10/2014). (Kompas.com)

Lalu, gimana sih sejarah penetapan hari batik nasional dan bagaimana batik kini?

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ulasannya!

(Berlaga di Saint James Park, Newcastle United dan Liverpool Harus Puas Berbagi Poin)

1. Berawal dari UNESCO

Dikutip dari Wikipedia, Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.