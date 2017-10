Marshanda Foto Pakai Batik Bareng Geng Sosialita, Netter Salah Fokus Sama Ini, Itu Penampakan Siapa?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Batik telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.

Tanggal ini kemudian dijadikan hari peringatan sebagai Hari Batik Nasional.

Berbagai elemen masyarakat Indonesia pun ikut merayakan dengan mengenakan batik Senin (2/10/2017) ini.

Para artis di dunia hiburan pun turut meramaikan perayaan Hari Batik Nasional dengan mengunggah foto mengenakan batik melalui akun instagram.

Satu diantaranya adalah artis Marshanda.

Pemain sinteron Bidadari ini mengunggah sebuah foto bersama beberapa rekannya saat mengenakan batik di akun instagram miliknya, @marshanda99.

Marshanda terlihat berfoto bersama artis Nia Ramadhani, Chacha Frederica, dan Theresa Wienathan.

Para wanita cantik tersebut terlihat mengenakan batik berwarna cokelat.

Merekapun memadukan kain batik tersebut sebagai padu padan outfit masing-masing.