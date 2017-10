Ketika Raisa Bicara Blak-blakan Soal Sifatnya, Terungkap! Ternyata Dia Wanita yang Seperti Ini

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana mengakui bahwa dirinya merupakan pribadi yang introvert atau tertutup.

Bahkan, istri dari Hamish Daud itu kerap gugup setiap bertemu dengan seseorang untuk pertama kali.

"Aku orangnya cukup introvert, suka malu sama orang baru," kata Raisa dalam sesi talkshow di Idea Fest, JCC Senayan, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2017).

Ketika bertemu dengan orang dan lingkungan yang cocok, Raisa baru akan membuka diri. Maka dari itu, orang terdekat Raisa pun tak banyak.

"Pas nemu sama orang yang cocok, pasti aku akan buka diri banget, pasti orang-orang itu yang aku pertahanin," tandasnya.

Menjadi pribadi introvert, tak langsung membuat Raisa enggan membuka kerja sama dengan sejumlah pihak.

Sebagai seorang penyanyi, ia berupaya membuka jalan bagi pihak yang ingin berkolaborasi dengannya.

Lantaran sifatnya yang introvert, pelantun 'Could It Be' itu pun memilih untuk berdiskusi empat mata dengan pihak yang akan berkolaborasi dengannnya.

"Kalau aku biasanya ngajakin ketemu orangnya (yang akan berkolaborasi) one on one buat akomodir introvert aku. Misalnya ajak makan yuk, berdua doang, ngobrol ngalur ngidul. Memang sih nggak boleh nggak mengerti bisnis, tapi ya pada dasarnya kalau bikin karya seni harus ngomongin seninya dulu," tandasnya. (TRIBUNNEWS.COM, NURUL HANNA)