Foto-foto Si Seksi Paola Paulin, Wanita yang Tertangkap Kamera Sedang Bersama Justin Bieber!

Kolase The Sun dan Instagram/paola_paulin

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Penyanyi jebolan YouTube ini selalu menarik dibahas.

Nama Justin Bieber terkenal melalui video YouTube-nya pada tahun 2007.

Sejak itu, Justin Bieber mulai membuat album dan tur keliling dunia hingga namanya terkenal di dunia.

Ia memulai tur sejak tahun 2009 hingga 2017.

Penampilannya Saat Bulan Madu Dibilang Netter Mirip Bencong, Begini Balasan Tak Terduga Tyas Mirasih

Anak Driver Grab yang Dibunuh Perampok Ucapkan Ini Dekat Jasad, Tangisan Pelayat Langsung Pecah

Pelantun 'Never Say Never' ini kerap digosipkan dekat dengan beberapa wanita.

Nama Selena Gomez pernah singgah di kehidupan percintaan Justin Bieber.