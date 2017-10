Jadi Model Majalah Saat Jalani Wajib Militer, Intip Nih Sederet Foto Lee Seung Gi, Macho Banget!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Korea Selatan adalah salah satu negara di dunia yang menganut program wajib militer bagi semua warganya.

Sudah banyak para idol Korea yang mengikuti wajib militer, seperti halnya aktor tampan Lee Seung Gi.

Nama Lee Seung Gi sudah tak asing di telinga para penggemar drama Korea tentunya.

Aktor tampan satu ini sudah banyak membintangi drama Korea seperti My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox, The King 2 Hearts, 5 Nonstop 5, Brilliant Legacy, dan lainnya.

Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang penyanyi.

Ia sudah mengeluarkan empat albumnya yakni The Dream of A Moth 2004, Crazy Fot You 2006, Story of Seperation 2007, Shadow 2009.

Lee Seung Gi masuk militer pada bulan Februari 2016 dan ia akan keluar pada 31 Oktober 2017.

Dilansir dari AllKpop, sebuah majalah profesional Kementerian Pertahanan merilis foto aktor Lee Seung Gi.