Sheila On 7 Hangatkan Lembah Dieng Malang

Eross Candra, gitaris Sheila On 7

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Grup band papan atas asal Yogyakarta, Sheila On 7, menghangatkan kawasan wisata Lembah Dieng, Kabupaten Malang, Sabtu (7/10/2017) malam hingga Minggu (8/10/2017).

Grup band yang digawangi Duta (vokal), Eross Candra (gitar), Adam (bass), dan Brian (drum) ini naik panggung sekitar pukul 23.30 WIB dan turun panggung sekitar pukul 00:30 WIB.

Hawa dingin yang menyelimuti Lembah Dieng pun berubah 'hangat' sejak tembang pembuka 'Kita' melantun dari mulut sang vokalis, Duta.

"Udah tengah malam nih, anak kos pasti cemas, sebab pintu rumah kos ditutup jam 12 malam," cetus Duta sambil guyonan menyapa Sheila Gank, sebutan untuk fans Sheila On 7.

Sejumlah tembang andalan dibawa Sheila On 7 pada konser kali ini. Selain 'Kita', lagu-lagu andalan seperti 'Melompat Lebih Tinggi' dan 'Sahabat Sejati', mampu membius para penonton.

Sepanjang konser, para penonton bertindak layaknya backing vokal yang mengiringi suara Duta.

"Ada yang datang bersama teman, ada yang datang bersama pacar. Yang datang sendirian, semoga pulangnya nanti bisa nemu pasangan," kata Duta.

Di akhir pertunjukan, Sheila On 7 menutup penampilannya dengan lagu 'Kisah Klasik Untuk Masa Depan'.

Penampilan Sheila On 7 ini merupakan konser Malang Jazz Ferstival 2017 yang bertajuk "The Urban Jazzy Festival".

Selain Sheila On 7, juga ada penampilan dari Krakatau Reunion, Syahrani & Queenfireworks, Teza Sumendra, The Overtunes, Stars and Rabbit, Flanella, dll. (Surya/eko darmoko)