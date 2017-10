Anak Keduanya Lahir, Instagram Gelandang Madura United Slamet Nurcahyo Banjir Ucapan Selamat

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gelandang milik Madura United, Slamet Nurcahyo sedang berbahagia.

Pasalnya, tepat hari ini, Slamet Nurcahyo mendapatkan momongan baru.

Kabar itu ia bagikan melalui akun Instagramnya @s.nurcahyo.

Dalam akun tersebut, Slamet Nurcahyo mengunggah empat foto.

Postingan gelandang Madura United, Slamet Nurcahyo dalam akun Instagramnya (instagram.com/s.nurcahyo/)

"Welcome to the world," tulis caption Slamet Nurcahyo dalam akun Instagramnya, Senin (9/10/2017).

Anak kedua dari pemain bernomor 10 milik Madura United ini lahir dengan bobot 3245 gram dan panjang 49 cm di RSKIA Sadewa Yogyakarta.

(7 Fakta Bagong Kussudiardja, Seniman Indonesia yang Jadi Google Doodle Hari Ini!)

Mendapat kabar bahagia tersebut, sejumlah pemain Madura United turut memberikan ucapan selamat melalui kolom komentar kepada rekan satu timnya itu.

Seperti yang dilakukan Fachruddin dan Rifad Marasabessy.