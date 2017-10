Play Off Liga 2 Grup H Alami Pengunduran Jadwal

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Gelaran babak play off Liga 2 grup H di Stadion Kanjuruhan, kabupate Malang mengalami pengunduran jadwal.

Ya, babak play off yang sedianya digelar mulai hari ini Senin (9/10/2017) harus tertunda hingga Kamis (12/10/2017).

Hal itu tak lepas dari adanya laga tambahan yang mempertemukan antara Persewangi Banyuwangi dan juga PSBK Blitar.

Laga tersebut harus terjadi lantaran protes PSBK diterima oleh operator kompetisi terkait penentuan klasemen akhir di babak reguler.

Menanggapi hal itu, ketu panpel babak play off Liga 2 Abdul Haris menjelaskan bahwa dari sisi panpel tidak ada maslah terkait penundaan babak play off tersebut. Ia sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak demi kelancaran babak play off nanti.

"Kami sudah siapkan semuanya muali dari keamanan hingga kebutuhan medis untuk pertandingan. Tidak ada masalah," bebernya Minggu (8/10/2017).

Untuk play off grup H sendiri akan diikuti oleh 4 kluh yakni PSIM Yogyakarta, PSCS Cilacap, Persipur Purwodai dan pemenang antara Persewangi kontra PSBK Blitar.

Tim-tim tersebut akan bersaing untuk memperebutkan dua tiket bertahan di kompetisi kasta kedua liha Indonesia musim depan.

"Nantinya juga ada perubahan venue tempat pertandingan untuk laga terakhir tanggal 18 Oktober. Laga terakhir akan digelar bersamaan di Stadion Kanjuruhan dan Gajayana," pungkasnya. (Surya/Alfi Syahri Ramadana)