JYP Entertainment Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Suzy, Hashtag #HappySUZYday Ramai di Twitter!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Bae Suzy hari ini genap berusia 23 tahun atau 24 tahun waktu Korea.

Member Miss A ini merayakan ulang tahunnya pada hari ini, Selasa (10/10/2017).

Suzy lahir di Gwangju, Korea Selatan pada 10 Oktober 1994.

Gadis yang memiliki wajah cantik ini dikenal sebagai penyanyi, aktris, dan juga model asal Korea Selatan.

Suzy debut tahun 2010 sebagai anggota girl grup Miss A.

Tak hanya menjadi penyanyi, Suzy juga membintangi beberapa drama.

Beberapa drama yang pernah dibintangi seperti "Dream High," "Uncontrollably Fond," "While You Were Sleeping" dan banyak lainnya.