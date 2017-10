Kini Tampil Beda, Ariana Grande Pamer Rambut Baru, Fotonya Dibanjiri Komentar Netizen!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Ariana Grande tampil dengan penampilan terbarunya.

Wanita yang dikenal sebagai penyanyi dan aktris asal Amerika Serikat ini memamerkan rambut barunya.

Biasanya, pelantun lagu The Way ini tampil dengan rambut panjang yang selalu dikuncir kuda.

( Sooyoung, Seohyun dan Tiffany Hengkang dari SNSD Karena Ingin Berakting, Netizen Malah Komentar Gini )

Dilansir dari People.com, rupanya rambut yang biasa ia gunakan tersebut bukan rambut aslinya.

Ariana selalu menggunakan wig untuk menutupi rambutnya yang rusak.

Hal itu dikarenakan Ariana sering menggonta ganti warna rambut.

Sehingga butuh waktu lama untuk menumbuhkan rambut aslinya.

Kini Ariana menujukkan rambut palsu terbarunya bewarna abu-abu di akun Instagramnya.

( Pas Main Radit dan Jani Manis Banget, 10 Foto Perubahan Fahrani Ini Menurut Netizen Paling Ngeri! )

Dalam postingannya, rambut Ariana tampak seperti ungu.

Namun, ia menjelaskan di captionnya bahwa warna rambutnya adalah abu-abu.

Penampilan terbaru Ariana Grande pun mendapat respon positif dari penggemar.

slim2675 : Gorgeous

spadajstadspam : you look so beautiful omg

marx1010 : Best hair color for her

lwn3144 : Very cool

( Pembunuh Wanita Hampir Bugil di Hotel Tertangkap, Pelaku Akui Bunuh Korban Usai Begituan di Hotel )